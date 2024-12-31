В Жирновске вернули отопление после порыва участка трассы

Перед Новым годом в Жирновске прорвало трубы на теплотрассах ул. 35 лет Победы, Строителей и Спортивной. Из-за технологического нарушения без отопления остались жители 26 многоквартирных домов.
К вечеру 30 декабря часть работ удалось закончить. Подачу коммунальной услуги возобновили в квартиры 20 МКД на ул. Загородной и 35 лет Победы.
«На другом участке продолжаются ремонтно-восстановительные работы, — написал в своем телеграм-канале глава Жирновского района Петр Мармура. — Специалисты делают все возможное для скорейшего запуска отопительной системы и на других участках».