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В Жирновске вернули отопление после порыва участка трассы

30 декабря в одном из райцентров Волгоградской области произошла авария на теплосети.

Источник: AP 2024

Перед Новым годом в Жирновске прорвало трубы на теплотрассах ул. 35 лет Победы, Строителей и Спортивной. Из-за технологического нарушения без отопления остались жители 26 многоквартирных домов.

К вечеру 30 декабря часть работ удалось закончить. Подачу коммунальной услуги возобновили в квартиры 20 МКД на ул. Загородной и 35 лет Победы.

«На другом участке продолжаются ремонтно-восстановительные работы, — написал в своем телеграм-канале глава Жирновского района Петр Мармура. — Специалисты делают все возможное для скорейшего запуска отопительной системы и на других участках».

ЖКХ