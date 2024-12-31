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В Екатеринбурге мужчина выпал с балкона высотки

В Академическом мужчина выпал с 11-этажа.

Источник: общедомовой чат

Мужчина около 22:30 выпал с балкона, расположенного на 11 этаже. Он погиб на месте происшествия. Незадолго до случившегося, его родители вышли в магазин. Об этом сообщают жители многоэтажного дома.

— Родители этого парня вышли в магазин. Затем, они подошли к дому через 10 минут после падения и увидели тело сына. Мужчина взрослый, носил бороду, на вид 30−35 лет, — сказано в сообщении.

«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу областного Следственного комитета. В ведомстве воздержались от комментариев.

несчастный случай