В Екатеринбурге мужчина выпал с балкона высотки

Мужчина около 22:30 выпал с балкона, расположенного на 11 этаже. Он погиб на месте происшествия. Незадолго до случившегося, его родители вышли в магазин. Об этом сообщают жители многоэтажного дома.
— Родители этого парня вышли в магазин. Затем, они подошли к дому через 10 минут после падения и увидели тело сына. Мужчина взрослый, носил бороду, на вид 30−35 лет, — сказано в сообщении.
«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу областного Следственного комитета. В ведомстве воздержались от комментариев.