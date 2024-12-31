При пожаре на Ленинском проспекте пострадала женщина

В Красносельском районе днем 30 декабря произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании на Ленинском проспекте, 96к1, поступила на пульт спасателей вчера в 16:02. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 12 «квадратов». Огонь потушили к 16:36.
Есть пострадавшая, ее госпитализировали в городскую больницу. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Все обстоятельства случившегося выясняются.