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При пожаре на Ленинском проспекте пострадала женщина

В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 12 «квадратов».

В Красносельском районе днем 30 декабря произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Ленинском проспекте, 96к1, поступила на пульт спасателей вчера в 16:02. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 12 «квадратов». Огонь потушили к 16:36.

Есть пострадавшая, ее госпитализировали в городскую больницу. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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