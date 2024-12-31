Врачебная ошибка ценой жизни: кто ответит за гибель журналистки?

Трагедия произошла в частной клинике «Доктор Сервис» в Ташкенте и выявила пугающую неспособность системы защитить своих пациентов. Несмотря на очевидные доказательства вины врачей, следствие затягивается, и есть опасения, что виновные могут избежать наказания.
Диана Иртуганова, сестра погибшей, публично обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву и его помощнице Саиде Мирзиёевой, призывая вмешаться в расследование. Ее заявление раскрыло вопиющие детали: экспертиза подтвердила врачебную ошибку, но следствие затягивается. По ее словам, клиника принадлежит известному футболисту Серверу Жепарову, который может использовать свои связи, чтобы повлиять на ход следствия.
История трагедии
Вечером 12 сентября 2023 года Рамина Ягафарова пришла в клинику «Доктор Сервис» навестить свою мать. Испытывая боль в горле, она выпила антибиотик. Через несколько минут ей стало плохо, и она потеряла сознание. Врачи клиники оказали ей первую помощь, и, казалось, кризис был преодолен. На следующее утро девушка позавтракала и чувствовала себя хорошо.
Однако днем 13 сентября у Рамины случился новый приступ. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась через несколько часов. Повторная экспертиза подтвердила: врачи могли спасти пациентку, но допустили ошибки, стоившие ей жизни.
Система, которая подводит
Случившееся не просто трагедия одной семьи. Это симптом системной проблемы: в Узбекистане пациенты зачастую остаются беззащитными перед халатностью медицинского персонала. Почему владелец клиники не комментирует ситуацию? Почему следствие затягивается, если экспертиза уже доказала врачебную ошибку? Эти вопросы требуют ответов.
Семья Ягафаровой боится, что дело замнут, а виновные продолжат работать. В своем обращении к президенту Диана Иртуганова выразила недоумение: почему в стране, которая декларирует приоритет справедливости, простые граждане не защищены законом?
Если частные клиники могут безнаказанно допускать ошибки, убивающие людей, о каком доверии к медицине может идти речь? Общественность требует прозрачности и справедливости. Семья Ягафаровой должна получить ответы, а виновные — заслуженное наказание. Каждая смерть из-за врачебной ошибки — это не только трагедия, но и вызов системе, который она обязана принять. В противном случае — кто следующий?
Vaib.uz продолжает следить за развитием этой истории и призывает власти обратить внимание на эту вопиющую несправедливость.