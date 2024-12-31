Врачебная ошибка ценой жизни: кто ответит за гибель журналистки?

Вечером 12 сентября 2023 года Рамина Ягафарова пришла в клинику «Доктор Сервис» навестить свою мать. Испытывая боль в горле, она выпила антибиотик. Через несколько минут ей стало плохо, и она потеряла сознание. Врачи клиники оказали ей первую помощь, и, казалось, кризис был преодолен. На следующее утро девушка позавтракала и чувствовала себя хорошо.