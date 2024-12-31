В аэропорту Казани ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)», — написал он в своем сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что самолеты временно не принимаются и не могут вылетать из воздушной гавани. Экипажи, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения полетов в авиагавани Казани вводились также 28 декабря с 06:00. Из-за этого рейсы из Томска, Кемерово и Сургута пришлось перенаправить на запасной аэродром в Бегишево. Ограничения были сняты в тот же день в 10:05.