В аэропорту Казани ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов

Ограничения полетов в авиагавани Казани вводились также 28 декабря с 06:00. Из-за этого рейсы из Томска, Кемерово и Сургута пришлось перенаправить на запасной аэродром в Бегишево. Ограничения были сняты в тот же день в 10:05.