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В аэропорту Казани ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов

Временные ограничения полетов ввели в аэропорту Казани в целях безопасности. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко.

Источник: РИА "Новости"

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)», — написал он в своем сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что самолеты временно не принимаются и не могут вылетать из воздушной гавани. Экипажи, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения полетов в авиагавани Казани вводились также 28 декабря с 06:00. Из-за этого рейсы из Томска, Кемерово и Сургута пришлось перенаправить на запасной аэродром в Бегишево. Ограничения были сняты в тот же день в 10:05.