Посетителей эвакуировали из ТЦ «Красноярье»

Об этом корреспонденту издания «Проспект Мира» сообщила представитель администрации торгового комплекса.
По данным управления Росгвардии, эвакуация прошла в штатном режиме — люди покинули здание самостоятельно и организованно. На данный момент на территории торгового центра работают представители специальных служб, проводится проверка поступившей информации.
В краевом управлении МЧС особо подчеркнули, что инцидент не связан с возгоранием — пожарная сигнализация в здании не срабатывала, признаков пожара не обнаружено.
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
29 декабря эвакуировали один из отделов ТЦ «Планета».
До этого волна сообщений о минировании прокатилась в марте.