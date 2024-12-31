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Посетителей эвакуировали из ТЦ «Красноярье»

Посетителей эвакуировали из торгового центра «Красноярье» в краевой столице после поступившего сообщения о возможной угрозе безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Об этом корреспонденту издания «Проспект Мира» сообщила представитель администрации торгового комплекса.

По данным управления Росгвардии, эвакуация прошла в штатном режиме — люди покинули здание самостоятельно и организованно. На данный момент на территории торгового центра работают представители специальных служб, проводится проверка поступившей информации.

В краевом управлении МЧС особо подчеркнули, что инцидент не связан с возгоранием — пожарная сигнализация в здании не срабатывала, признаков пожара не обнаружено.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

29 декабря эвакуировали один из отделов ТЦ «Планета».

До этого волна сообщений о минировании прокатилась в марте.

МЧС