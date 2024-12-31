Ночью в Белорецком районе произошло два пожара: есть пострадавший

Второй пожар случился в селе Ассы, около 04:00 загорелся магазин с продовольственными и хозяйственными товарами. Его потушили огнеборцы добровольной пожарной командой и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. В ходе этого инцидента, к счастью, никто не пострадал. Согласно предварительным данным, все случилось из-за того, что в помещении замкнуло проводку.