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Ночью в Белорецком районе произошло два пожара: есть пострадавший

В Башкирии во время пожара пострадал 34-летний мужчина.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 31 декабря, в Белорецком районе Башкирии произошло два пожара. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Первый инцидент произошел в селе Железнодорожный, здесь загорелись гараж, баня и дощатый навес под общей крышей. Прибывшие на место огнеборцы МЧС ликвидировали горение в течение часа, также им удалось не допустить распространения огня на жилой дом. К сожалению, в результате происшествия 34-летний мужчина получил ожоги, его экстренно госпитализировали в больницу.

Второй пожар случился в селе Ассы, около 04:00 загорелся магазин с продовольственными и хозяйственными товарами. Его потушили огнеборцы добровольной пожарной командой и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. В ходе этого инцидента, к счастью, никто не пострадал. Согласно предварительным данным, все случилось из-за того, что в помещении замкнуло проводку.

Причины обоих пожаров в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС.

— Установку и обслуживание проводки доверяйте только профессионалам. Не перегружайте электросети. Используйте исправное электрооборудование. Приобретите огнетушитель, — порекомендовали представители экстренной службы.

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