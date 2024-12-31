В Ленобласти зафиксированы два ложных сообщения о минировании

По его данным, вечером 30 декабря в полицию Санкт-Петербурга Ленинградской области поступили два анонимных звонка о заминировании. Первый звонок был в службу 112 Омска (и передан в Санкт-Петербург). Звонивший сообщил о минировании стадионов. Второй звонок поступил непосредственно в полицию Всеволожского района, сообщалось о минировании храма в Кудрово.