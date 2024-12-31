В Ленобласти зафиксированы два ложных сообщения о минировании

По его данным, вечером 30 декабря в полицию Санкт-Петербурга Ленинградской области поступили два анонимных звонка о заминировании. Первый звонок был в службу 112 Омска (и передан в Санкт-Петербург). Звонивший сообщил о минировании стадионов. Второй звонок поступил непосредственно в полицию Всеволожского района, сообщалось о минировании храма в Кудрово.
Уточняется, что была проведена проверка 119 стадионов региона и храма, но никаких взрывных устройств не нашли.
Материалы переданы следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против звонивших.
Ранее, 11 октября, московская полиция задержала двоих приезжих мужчин, которые распространяли ложные угрозы на тему «взрыва» в метро. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») в отношении обоих задержанных.