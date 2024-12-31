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Три жителя Иркутской области заболели гриппом перед Новым годом

С начала эпидсезона зарегистрировано 36 случаев заболевания.

Источник: Krasnoyarskmedia

Три жителя Иркутской области заболели гриппом перед Новым годом. С начала эпидсезона зарегистрировано 36 случаев подобного заболевания. Также зарегистрировано более 13,8 тысячи случаев ОРВИ. Показатели заболеваемости ОРВИ в регионе остаются ниже эпидпорога на 49%, по итогам последней недели 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.