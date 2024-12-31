Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижней Салде ребенок пострадал из-за вспыхнувшей гирлянды

На Урале ребенок пострадал из-за новогоднего декора.

В Нижней Салде в одном из частных домов из-за замыкания новогодней гирлянды пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

— Площадь пожара составила один квадратный метр. Предварительно отключив источник замыкания из сети, жильцы потушили огонь до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, в результате этого инцидента пострадал ребенок, — сообщает ведомство.

Свердловские спасатели предупреждают: будьте внимательны и осторожны, когда используете гирлянды. Прежде чем использовать новогодние украшения, проверьте исправны ли лампочки и нет ли повреждений. Не перегружайте розетки, не допускайте подключения множества устройств к одной розетке.

Покупайте только сертифицированные украшения, купленные в проверенных торговых точках. Не ложитесь спать с включенными в сеть гирляндами. Следите, чтобы декор не был расположен близко с легковоспламеняющимися материалами.

несчастный случай