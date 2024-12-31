В Нижней Салде ребенок пострадал из-за вспыхнувшей гирлянды

Свердловские спасатели предупреждают: будьте внимательны и осторожны, когда используете гирлянды. Прежде чем использовать новогодние украшения, проверьте исправны ли лампочки и нет ли повреждений. Не перегружайте розетки, не допускайте подключения множества устройств к одной розетке.