В Нижней Салде ребенок пострадал из-за вспыхнувшей гирлянды

В Нижней Салде в одном из частных домов из-за замыкания новогодней гирлянды пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
— Площадь пожара составила один квадратный метр. Предварительно отключив источник замыкания из сети, жильцы потушили огонь до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, в результате этого инцидента пострадал ребенок, — сообщает ведомство.
Свердловские спасатели предупреждают: будьте внимательны и осторожны, когда используете гирлянды. Прежде чем использовать новогодние украшения, проверьте исправны ли лампочки и нет ли повреждений. Не перегружайте розетки, не допускайте подключения множества устройств к одной розетке.
Покупайте только сертифицированные украшения, купленные в проверенных торговых точках. Не ложитесь спать с включенными в сеть гирляндами. Следите, чтобы декор не был расположен близко с легковоспламеняющимися материалами.