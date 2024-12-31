Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

ДУБАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

Источник: AP 2024

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой типа “Палестина-2” аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — прим. ТАСС)», — сказал представитель движения, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Удар по авианосцу США

«Йеменские военно-морские силы, ракетные войска и войска беспилотных систем провели совместную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry S. Truman был атакован большим количеством беспилотников и крылатых ракет», — отметил представитель движения,.

Как утверждает Сариа, во время атаки американские силы готовились нанести «крупный удар» по территории Йемена. «Операция успешно достигла своих целей, и готовившаяся американская воздушная атака на нашу страну была сорвана», — добавил он.