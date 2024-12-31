Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой типа “Палестина-2” аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — прим. ТАСС)», — сказал представитель движения, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
Удар по авианосцу США
«Йеменские военно-морские силы, ракетные войска и войска беспилотных систем провели совместную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry S. Truman был атакован большим количеством беспилотников и крылатых ракет», — отметил представитель движения,.
Как утверждает Сариа, во время атаки американские силы готовились нанести «крупный удар» по территории Йемена. «Операция успешно достигла своих целей, и готовившаяся американская воздушная атака на нашу страну была сорвана», — добавил он.