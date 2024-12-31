Петарда взорвалась в руках: двое подростков попали в больницу в Гродно

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Двое подростков были госпитализированы в Гродненском районе с травмами после взрыва петарды, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
По данным спасателей, несчастный случай с учениками 9-го класса произошел накануне, в понедельник, 30 декабря. Пострадавшие рассказали, что на улице они взрывали петарды.
«Запустив очередную, ребята заметили, что она не взорвалась, подошли ближе и взяли в руки. В этот момент пиротехническое изделие сработало».
С травмами различной степени тяжести оба были госпитализированы. В настоящее время пострадавшие находится в Гродненской детской областной клинической больнице.
Опасные петарды
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский во время селекторного совещания рекомендовал белорусам отказаться от использования петард в новогодние праздники из-за их низкого качества.
Он также обратил внимание, что если все-таки без пиротехники не обойтись — при ее покупке нужно требовать у продавцов сертификат на продукцию, а приобретать петарды и фейерверки стоит лишь в специализированных торговых точках.
При этом в МВД обращали внимание на то, что у правоохранителей нет цели выявить и привлечь людей к ответственности, которые запускают фейерверки во дворах домов. Однако в случае, если это будет мешать окружающим, правоохранители отреагируют.