Перед Новым годом четыре семьи в Башкирии остались без жилья из-за пожара

В селе Зилаир одноименного района Башкирии произошел пожар в 4-квартирном доме, в двух из которых проживали многодетные семьи. Об этом сообщает МЧС республики 31 декабря.
По предварительным данным, загорелась веранда одной из квартир, огонь начал стремительно распространяться. В крайней квартире в это время спали женщина и двое 2 детей. Их разбудил сработавший пожарный извещатель.
Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС России и добровольцы.
Пострадавших нет. Но в канун Нового года жильцы остались без крыши над головой. Временно они будут проживать у родственников.
Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России.