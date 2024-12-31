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Перед Новым годом четыре семьи в Башкирии остались без жилья из-за пожара

Загорелся дома в селе Зилаир.

В селе Зилаир одноименного района Башкирии произошел пожар в 4-квартирном доме, в двух из которых проживали многодетные семьи. Об этом сообщает МЧС республики 31 декабря.

По предварительным данным, загорелась веранда одной из квартир, огонь начал стремительно распространяться. В крайней квартире в это время спали женщина и двое 2 детей. Их разбудил сработавший пожарный извещатель.

Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС России и добровольцы.

Пострадавших нет. Но в канун Нового года жильцы остались без крыши над головой. Временно они будут проживать у родственников.

Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России.

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