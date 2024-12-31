Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое подростков пропали в Ветлуге 28 декабря

Последний раз ребят видели у лесоагрономического техникума.

Источник: ПСО «Волонтер НН»

Трое подростков в возрасте 17 лет пропали в Ветлуге — об их местонахождении неизвестно с 28 декабря. Информацией поделился ПСО «Волонтер НН».

Последний раз Даниила Акчурина, Максима Тронценко и Дмитрия Верещагина видели около Ветлужского лесоагрономического колледжа на улице Максима Горького, 80. Ребята ушли с территории учебного учреждения около 17:00, и с тех пор об их местонахождении неизвестно. Волонтеры опубликовали ориентировку для поиска подростков.

Те, кто располагает информацией о местонахождении ребят, может позвонить на горячую линию отряда: 8−831−291−51−51.