Трое подростков пропали в Ветлуге 28 декабря

Последний раз Даниила Акчурина, Максима Тронценко и Дмитрия Верещагина видели около Ветлужского лесоагрономического колледжа на улице Максима Горького, 80. Ребята ушли с территории учебного учреждения около 17:00, и с тех пор об их местонахождении неизвестно. Волонтеры опубликовали ориентировку для поиска подростков.