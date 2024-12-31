В Севастополе ночью сбили четыре воздушные цели над морем

Российские военные успешно отразили ночную атаку киевского режима на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, ночью над Чёрным морем, предварительно, сбили 4 воздушные цели, ещё два безэкипажных катера уничтожили рядом с побережьем.
Отметим, что утром 31 декабря на Крымском мосту не зафиксированы пробки.
Ранее стало известно, что в ночь на последний день декабря ПВО России ликвидировала 17 беспилотников над Крымом.
До этого, 29 декабря, над республикой уничтожили два украинских дрона.