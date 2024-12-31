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В Севастополе ночью сбили четыре воздушные цели над морем

Российские военные успешно отразили ночную атаку киевского режима на Севастополь.

Источник: AP 2024

Российские военные успешно отразили ночную атаку киевского режима на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, ночью над Чёрным морем, предварительно, сбили 4 воздушные цели, ещё два безэкипажных катера уничтожили рядом с побережьем.

Отметим, что утром 31 декабря на Крымском мосту не зафиксированы пробки.

Ранее стало известно, что в ночь на последний день декабря ПВО России ликвидировала 17 беспилотников над Крымом.

До этого, 29 декабря, над республикой уничтожили два украинских дрона.