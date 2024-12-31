МЧС сообщило о двукратном росте погибших при пожарах из-за гаджетов

За весь 2023 год произошло 255 таких пожаров. В МЧС напомнили, что смартфоны нельзя класть под подушку и оставлять подключенными к сети на ночь при полной зарядке. Также пожар может возникнуть из-за использования поврежденных литий-ионных аккумуляторов. По данным МЧС, в России по три пожара ежедневно происходят из-за возгорания гаджетов.