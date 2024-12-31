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В Парголово у мертвеца нашли почти 2 килограмма наркотиков

Звонок от беспокойного родственника петербуржца вывел полицию на сумку с наркотиками. Владелец «добра» был уже мертв. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 декабря.

Источник: Фонтанка.ру

Два дня назад в дежурную часть главка позвонил мужчина. Он попросил проверить съемную квартиру племянника, который уже более трех дней не выходил на связь. Наряд выехал по указанному адресу — в Парголово на Толубеевский проезд — и нашел мертвого 41-летнего мужчину. Известно, что он болел.

Самое главное открылось при осмотре квартиры. Там были найдены пакетики с порошком, а приехавшая на место следственно-оперативная группа отыскала еще и две сумки. В одной были 13 свертков с веществом, в другой — 181. Общий вес составил 1700 граммов.

Содержимое пакетом было направлено на экспертизу, исследование показало, что это синтетические наркотики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.