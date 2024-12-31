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Пьяное застолье на проспекте Ветеранов закончилось двойным убийством

Стали известны подробности жуткого убийства на проспекте Ветеранов в Северной столице.

Трупы двух человек с ножевыми ранениями обнаружили 30 декабря.

«Местные жители обнаружили на лестничной площадке девятого этажа человека с порезанным горлом. А в одной из квартир нашли два тела с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 36-летняя женщина и 46-летний мужчина. Оба безработные», — рассказал подробности «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

Предполагаемый убийца был в этой же квартире. 38-летний мужчина пояснил, что убил знакомых во время алковечеринки: у собутыльников произошел конфликт и хозяин квартиры схватился за нож.

Уголовное дело возбуждено. Петербуржец в изоляторе. Ранее он уже был судим за угрозу убийством.