Пьяное застолье на проспекте Ветеранов закончилось двойным убийством

Трупы двух человек с ножевыми ранениями обнаружили 30 декабря.
«Местные жители обнаружили на лестничной площадке девятого этажа человека с порезанным горлом. А в одной из квартир нашли два тела с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 36-летняя женщина и 46-летний мужчина. Оба безработные», — рассказал подробности «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.
Предполагаемый убийца был в этой же квартире. 38-летний мужчина пояснил, что убил знакомых во время алковечеринки: у собутыльников произошел конфликт и хозяин квартиры схватился за нож.
Уголовное дело возбуждено. Петербуржец в изоляторе. Ранее он уже был судим за угрозу убийством.