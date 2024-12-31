Пьяное застолье на проспекте Ветеранов закончилось двойным убийством

«Местные жители обнаружили на лестничной площадке девятого этажа человека с порезанным горлом. А в одной из квартир нашли два тела с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 36-летняя женщина и 46-летний мужчина. Оба безработные», — рассказал подробности «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.