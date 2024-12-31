Инженеру из Подмосковья продлили арест за теракт на ж/д Москва — Петербург

По подозрению в этом деянии 4 сентября был задержан Чибисов, вскоре ему предъявили обвинение. Согласно материалам дела, причастность инженера к теракту подтверждается показаниями свидетелей и данными с камер видеонаблюдения. При этом соучастнику Чибисова удалось скрыться, его личность в настоящий момент устанавливается. Самому инженеру следователь назначил амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. При этом, по версии правоохранителей, обвиняемый рассчитывал получить материальное вознаграждение за повреждение оборудования железной дороги от зарубежных кураторов, которые связывались с ним по телефону и через интернет. Суд изначально арестовал Чибисова до начала ноября, однако затем срок его содержания под стражей был продлен до 2 января 2025 года.