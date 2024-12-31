Инженеру из Подмосковья продлили арест за теракт на ж/д Москва — Петербург

«Суд постановил ходатайство органов следствия по вопросу продления срока содержания под стражей в отношении Чибисова удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей обвиняемому на три месяца», — рассказал собеседник агентства. Предыдущий срок ареста обвиняемого истекал 2 января 2025 года.
По данным следствия, Чибисов работал до ареста в компании «Турков» в должности инженера отдела продаж и проживал в Серпухове Московской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту в составе группы лиц по предварительному сговору).
Само преступление произошло в августе 2024 года. Тогда злоумышленники подожгли с помощью бутылок с зажигательной смесью пост секционирования электросети на перегоне Химки — Сходня Октябрьской железной дороги. Сгоревший пост использовался для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.
По подозрению в этом деянии 4 сентября был задержан Чибисов, вскоре ему предъявили обвинение. Согласно материалам дела, причастность инженера к теракту подтверждается показаниями свидетелей и данными с камер видеонаблюдения. При этом соучастнику Чибисова удалось скрыться, его личность в настоящий момент устанавливается. Самому инженеру следователь назначил амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. При этом, по версии правоохранителей, обвиняемый рассчитывал получить материальное вознаграждение за повреждение оборудования железной дороги от зарубежных кураторов, которые связывались с ним по телефону и через интернет. Суд изначально арестовал Чибисова до начала ноября, однако затем срок его содержания под стражей был продлен до 2 января 2025 года.
Из открытых данных следует, что Чибисов положительно характеризуется по месту работы. Он является сотрудником компании по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, ранее окончил Московский энергетический институт.