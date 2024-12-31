Массовое отравление в распредцентре «Пятерочки» под Воронежем: что известно сейчас

Вечером в понедельник, 30 декабря, в соцсетях появилась информация о массовом отравлении в распределительном центре торговой сети «Пятерочка», расположенном на территории села Айдарово Рамонского района Воронежской области по адресу: улица Первая промышленная, 1.
Авторы сообщений утверждали, якобы после обеда в столовой отравились более 30 человек, и некоторых увезли на носилках. Эта информация, как в последствии выяснилось, не соответствовала действительности. Все имеющиеся на текущий момент сведения об отравлении в распредцентре собрал корреспондент РИА «Воронеж».
Что произошло в столовой
Вскоре после публикации постов в соцсетях появилась предварительная информация министерства здравоохранения Воронежской области. По данным регионального Минздрава, в медучреждения были доставлены 14 человек. Из них 13 находились в состоянии средней тяжести, а один человек попал в реанимацию в тяжелом стабильном состоянии с положительной динамикой. Всем пациентам обеспечили необходимое лечение.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской Галина Ласточкина заявила, что специалисты приступили к лабораторным исследованиям. Санврачи отобрали пробы. в том числе — готовой и сырой пищи. После проведения санитарно-эпидемиологического расследования будут сделаны выводы о причине отравления.
Что сказали представители «Пятерочки»
Пресс-служба компании X5 Group, которой принадлежит торговая сеть, поделилась официальным комментарием. В фирме подтвердили, что состояние сотрудников ухудшилось после обеда в столовой, расположенной в распределительном центре.
При этом с 2016 года услуги по организации питания сотрудников распредцентра оказывает подрядчик, за которым не фиксировали нарушений.
— Контрагент отвечает за полный цикл приготовления пищи, используя исключительно собственные продукты. Кроме того, ежедневно бракеражная комиссия пробует все блюда перед обедом. 30 декабря несоответствий вкусовых качеств приготовленных блюд ей выявлено не было. Совместно с Роспотребнадзором выясняем причины произошедшего. Часть госпитализированных сотрудников отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства. Мы находимся на связи со всеми сотрудниками, всем оказывается необходимая помощь и поддержка, — подчеркнули в пресс-службе.
В компании уточнили, что все сотрудники контрагента отстранены от работы в столовой. Распределительный центр в настоящее время продолжает бесперебойно снабжать магазины.
Что последовало за инцидентом
Уже за полночь СУ СК по Воронежской области объявил о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следком в свою очередь заявил, что в медицинские учреждения доставили в общей сложности 15 человек. Ведомство подтвердило, что один человек попал в реанимацию.
— В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи СК, которые совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по Воронежской области отбирают необходимые пробы, изымают предметы и документы, имеющие значение для дела, в ближайшее время будут допрошены пострадавшие и свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные мероприятия, направленные на сбор и установление всех обстоятельств произошедшего, — указали в Следственном комитете.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы. В случае же, если деяния повлекут тяжкий вред здоровью или смерть человека, дело может быть переквалифицировано на вторую часть статьи, и речь может пойти уже о шести годах лишения свободы.