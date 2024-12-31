Массовое отравление в распредцентре «Пятерочки» под Воронежем: что известно сейчас

— Контрагент отвечает за полный цикл приготовления пищи, используя исключительно собственные продукты. Кроме того, ежедневно бракеражная комиссия пробует все блюда перед обедом. 30 декабря несоответствий вкусовых качеств приготовленных блюд ей выявлено не было. Совместно с Роспотребнадзором выясняем причины произошедшего. Часть госпитализированных сотрудников отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства. Мы находимся на связи со всеми сотрудниками, всем оказывается необходимая помощь и поддержка, — подчеркнули в пресс-службе.