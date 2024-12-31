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Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

СОЧИ, 31 дек — РИА Новости. Центры спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе на Кубани спали более 1,6 тысячи пернатых после крушения танкера «Волгонефть 212», в результате которого произошел разлив мазута в Черном море, сообщили в оперативном штабе Кубани.

Источник: © РИА Новости

По последним данным кубанского оперштаба, опубликованных 30 декабря, цифра спасенных птиц не превышала 1,5 тысячи.

«На сегодняшний день удалось спасти 1686 пернатых. Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России», — уточняется в Telegram-канале оперативного штаба.

Отмечается, что в спасении пернатых задействовано несколько центров помощи, в одном из самых крупных — в поселке Витязево работают 26 ветеринарных врачей и волонтеров. «Система спасения птиц полностью сформирована — действует центр поиска и отлова пострадавших животных, центр, где их моют и оказывают первую помощь, и пункт, где за уже отмытыми пернатыми наблюдают до отправки их в центры реабилитации», — говорится в сообщении оперштаба.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.

В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

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