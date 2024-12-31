Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

Отмечается, что в спасении пернатых задействовано несколько центров помощи, в одном из самых крупных — в поселке Витязево работают 26 ветеринарных врачей и волонтеров. «Система спасения птиц полностью сформирована — действует центр поиска и отлова пострадавших животных, центр, где их моют и оказывают первую помощь, и пункт, где за уже отмытыми пернатыми наблюдают до отправки их в центры реабилитации», — говорится в сообщении оперштаба.