Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

По последним данным кубанского оперштаба, опубликованных 30 декабря, цифра спасенных птиц не превышала 1,5 тысячи.
«На сегодняшний день удалось спасти 1686 пернатых. Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России», — уточняется в Telegram-канале оперативного штаба.
Отмечается, что в спасении пернатых задействовано несколько центров помощи, в одном из самых крупных — в поселке Витязево работают 26 ветеринарных врачей и волонтеров. «Система спасения птиц полностью сформирована — действует центр поиска и отлова пострадавших животных, центр, где их моют и оказывают первую помощь, и пункт, где за уже отмытыми пернатыми наблюдают до отправки их в центры реабилитации», — говорится в сообщении оперштаба.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.