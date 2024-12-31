На дне моря под Анапой нашли следы мазута

Сотрудники МЧС нашли следы мазута на дне моря под Анапой. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, выбросы удалось обнаружить во время мониторинга, который постоянно ведут спасатели в районе места ЧС, обследуя побережье и морскую акваторию.
«Обнаружены частичные пятна на дне, загрязнения есть, но они незначительные и не предвещают угрозы», — приводятся в официальном сообщении слова замначальника 44-й пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы Дмитрия Иванского.
Сообщается также, что мазут удалось обнаружить на расстоянии порядка ста метров от береговой линии. Мониторинг проводился в первой половине дня 30 декабря. Спасатели исследовали акваторию в диапазоне от Анапы до Веселовки, прикрепив к верёвке груз, который протащили по морскому дну.
Напомним, как ранее писал «МК в Сочи», учёные в Сириусе сейчас разрабатывают новый способ очистки воды и грунта из-под Анапы. Они собираются протестировать применение специальных бактерий. Первые пробы для того уже привезли.