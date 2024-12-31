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На дне моря под Анапой нашли следы мазута

Сотрудники МЧС нашли следы мазута на дне моря под Анапой.

Источник: МК.RU Краснодар

Сотрудники МЧС нашли следы мазута на дне моря под Анапой. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, выбросы удалось обнаружить во время мониторинга, который постоянно ведут спасатели в районе места ЧС, обследуя побережье и морскую акваторию.

«Обнаружены частичные пятна на дне, загрязнения есть, но они незначительные и не предвещают угрозы», — приводятся в официальном сообщении слова замначальника 44-й пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы Дмитрия Иванского.

Сообщается также, что мазут удалось обнаружить на расстоянии порядка ста метров от береговой линии. Мониторинг проводился в первой половине дня 30 декабря. Спасатели исследовали акваторию в диапазоне от Анапы до Веселовки, прикрепив к верёвке груз, который протащили по морскому дну.

Напомним, как ранее писал «МК в Сочи», учёные в Сириусе сейчас разрабатывают новый способ очистки воды и грунта из-под Анапы. Они собираются протестировать применение специальных бактерий. Первые пробы для того уже привезли.

МЧС