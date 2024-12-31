На дне моря под Анапой нашли следы мазута

Сообщается также, что мазут удалось обнаружить на расстоянии порядка ста метров от береговой линии. Мониторинг проводился в первой половине дня 30 декабря. Спасатели исследовали акваторию в диапазоне от Анапы до Веселовки, прикрепив к верёвке груз, который протащили по морскому дну.