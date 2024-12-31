В Артемовском сгорела квартира в малоэтажке

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел в квартире на втором этаже. Огонь охватил 25 квадратных метров.
Прибывшие спасатели эвакуировали трех человек. Пострадавших нет.
Всего за сутки в Свердловской области зарегистрировано шесть пожаров. Два из них произошли в неэксплутариуемых зданиях, а еще один — на стройплощадке частного дома.
Огонь был потушен в течение 66 минут. Пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что 29 декабря в Нижней Салде из-за пожара в пятиэтажном доме, расположенном на улице Ломоносова, пришлось эвакуировать четыре человека, включая трех детей. При этом площадь пожара составила всего один квадратный метр, и возгорание удалось потушить до приезда пожарных.
О причинах происшествия и пострадавших в МЧС не сообщали. В то же время, по данным СМИ, причиной случившегося стало замыкание новогодней гирлянды. Одному из детей понадобилось помощь медиков.