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В Артемовском сгорела квартира в малоэтажке

В Артемовском городском округе произошел пожар в двухэтажном муниципальном доме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел в квартире на втором этаже. Огонь охватил 25 квадратных метров.

Прибывшие спасатели эвакуировали трех человек. Пострадавших нет.

Всего за сутки в Свердловской области зарегистрировано шесть пожаров. Два из них произошли в неэксплутариуемых зданиях, а еще один — на стройплощадке частного дома.

Огонь был потушен в течение 66 минут. Пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.

Ранее «МК-Урал» сообщал, что 29 декабря в Нижней Салде из-за пожара в пятиэтажном доме, расположенном на улице Ломоносова, пришлось эвакуировать четыре человека, включая трех детей. При этом площадь пожара составила всего один квадратный метр, и возгорание удалось потушить до приезда пожарных.

О причинах происшествия и пострадавших в МЧС не сообщали. В то же время, по данным СМИ, причиной случившегося стало замыкание новогодней гирлянды. Одному из детей понадобилось помощь медиков.

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