В горах Дагестана закрыли четыре автодороги из-за непогоды

«В связи с ухудшением погодных условий, сопровождающимся интенсивным снегопадом, сильным ветром и нулевой видимостью, временно закрыты следующие участки дорог: В Гумбетовском районе закрыта автодорога республиканского значения “Хасавюрт — Тлох” на участке км 46 — км 57 (Харибский перевал). Также закрыта авдорогадорога “Мехельта — Гагатли” на участке км 10 — км 18 (Буцрахский перевал). А в Казбековском районе на участке км 42 — км 46 закрыта автодорога дорога республиканского значения “Хасавюрт — Тлох” и дорога местного значения “Дылым — Иманалиросо” км 24 — км 31», — говорится в сообщении.