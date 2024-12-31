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В горах Дагестана закрыли четыре автодороги из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Непогода в горах Дагестана привела к закрытию четырех участков региональных автодорог. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

Источник: Агентство «Москва»

«В связи с ухудшением погодных условий, сопровождающимся интенсивным снегопадом, сильным ветром и нулевой видимостью, временно закрыты следующие участки дорог: В Гумбетовском районе закрыта автодорога республиканского значения “Хасавюрт — Тлох” на участке км 46 — км 57 (Харибский перевал). Также закрыта авдорогадорога “Мехельта — Гагатли” на участке км 10 — км 18 (Буцрахский перевал). А в Казбековском районе на участке км 42 — км 46 закрыта автодорога дорога республиканского значения “Хасавюрт — Тлох” и дорога местного значения “Дылым — Иманалиросо” км 24 — км 31», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех участках ведутся работы по расчистке. Дорожно-транспортных происшествий нет.