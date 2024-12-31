Пожар в Башкирии лишил две многодетные семьи крыши над головой

Инцидент произошел в четырехквартирном доме в селе Зилаир, в двух из которых проживали многодетные семьи. Согласно предварительным данным, у одной из квартир загорелась веранда, огонь начал быстро распространяться, а в это время в крайней квартире спали женщина и ее двое детей (14 и 17 лет). Их разбудил пожарный извещатель. Также самостоятельно спаслись взрослые и дети из двух других квартир. В той и другой семье — по трое детей.