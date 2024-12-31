Пожар в Башкирии лишил две многодетные семьи крыши над головой

Сегодня, 31 декабря, в Зилаирском районе Башкирии пожар лишил две многодетные семьи крыши над головой. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.
Инцидент произошел в четырехквартирном доме в селе Зилаир, в двух из которых проживали многодетные семьи. Согласно предварительным данным, у одной из квартир загорелась веранда, огонь начал быстро распространяться, а в это время в крайней квартире спали женщина и ее двое детей (14 и 17 лет). Их разбудил пожарный извещатель. Также самостоятельно спаслись взрослые и дети из двух других квартир. В той и другой семье — по трое детей.
Горение ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС и добровольцы. К счастью, никто не пострадал. Погорельцы временно будут жить у родственников. Причину ЧП устанавливает дознаватель МЧС.
— Установите пожарный извещатель. Громким звуком прибор оповестит о задымлении. Спасетесь сами и предупредите об опасности других. Выключайте все электроприборы из розетки перед сном или если уходите из дома, — порекомендовали в экстренной службе.
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