В Абхазии в доме подозреваемого в убийстве депутата Харазии изъяли оружие

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия на основании постановления Сухумского городского суда и согласия парламента произведены обыски по месту жительства депутата Харазии. В домовладении в селе Багмаран Гулрыпшского района обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами. Экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии назначил судебно-баллистическую экспертизу», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что правоохранительные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождении Харазии.