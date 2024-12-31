Литовец пытался въехать в Беларусь по паспорту друга

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Гражданин Литвы пытался въехать на территорию Беларуси по чужому паспорту, сообщили в Государственного пограничного комитета республики.
Как рассказали ведомстве, сморгонские пограничники выявили нарушителя 29 декабря в пункте пропуска «Каменный Лог». Мужчина направлялся в Беларусь рейсовым автобусом «Вильнюс-Минск», пограничникам он предъявил паспорт гражданина Литвы, который ему не принадлежал.
«Со слов задержанного, он является гражданином Литвы. По своим документам выехать из соседнего государства не мог, поэтому попросил паспорт друга», — говорится в сообщении.
Как отметили в ГПК, задержанный находится в изоляторе временного содержания Сморгонской пограничной группы, в отношении него начат административный процесс.
За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин, что составляет 4 тысячи рублей, а также депортация. Помимо этого, за использование чужого документа предусмотрена уголовная ответственность — до двух лет ограничения свободы.