Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литовец пытался въехать в Беларусь по паспорту друга

За попытку незаконного пересечения границы мужчине грозит штраф и депортация, а за использование чужого паспорта — срок.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Гражданин Литвы пытался въехать на территорию Беларуси по чужому паспорту, сообщили в Государственного пограничного комитета республики.

Как рассказали ведомстве, сморгонские пограничники выявили нарушителя 29 декабря в пункте пропуска «Каменный Лог». Мужчина направлялся в Беларусь рейсовым автобусом «Вильнюс-Минск», пограничникам он предъявил паспорт гражданина Литвы, который ему не принадлежал.

«Со слов задержанного, он является гражданином Литвы. По своим документам выехать из соседнего государства не мог, поэтому попросил паспорт друга», — говорится в сообщении.

Как отметили в ГПК, задержанный находится в изоляторе временного содержания Сморгонской пограничной группы, в отношении него начат административный процесс.

За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин, что составляет 4 тысячи рублей, а также депортация. Помимо этого, за использование чужого документа предусмотрена уголовная ответственность — до двух лет ограничения свободы.