В Архангельской области восстановили более 400 км ЛЭП

«Россети Северо-Запад» восстановили 401 км ЛЭП в Архангельской области после шторма со снегопадом. Энергетики включили 32 линии электропередачи и 266 трансформаторных подстанцийм", — указано в сообщении.
В Архангельском филиале «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим работы.
30 декабря из-за сильного ветра и снегопада в Архангельской области произошли аварийные отключения водоснабжения и электроснабжения в Красноборском, Онежском, Плесецком, Няндомском, Устьянском, Лешуконском, Приморском и Холмогорском округах, Архангельске, Северодвинске.
По данным Севгидромета, в регионе ожидается снег, местами сильный снег. В отдельных районах метель, гололед. Ветер западной четверти 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с, в Онежском и Приморском районах порывы до 25−28 м/с. Температура ночью и днем минус 1−6 градусов.