В Архангельской области восстановили более 400 км ЛЭП

По данным Севгидромета, в регионе ожидается снег, местами сильный снег. В отдельных районах метель, гололед. Ветер западной четверти 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с, в Онежском и Приморском районах порывы до 25−28 м/с. Температура ночью и днем минус 1−6 градусов.