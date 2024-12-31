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В Архангельской области восстановили более 400 км ЛЭП

АРХАНГЕЛЬСК, 31 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили 401 км линий электропередач в Архангельской области после шторма и снегопада, сообщает Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

Источник: AP 2024

«Россети Северо-Запад» восстановили 401 км ЛЭП в Архангельской области после шторма со снегопадом. Энергетики включили 32 линии электропередачи и 266 трансформаторных подстанцийм", — указано в сообщении.

В Архангельском филиале «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим работы.

30 декабря из-за сильного ветра и снегопада в Архангельской области произошли аварийные отключения водоснабжения и электроснабжения в Красноборском, Онежском, Плесецком, Няндомском, Устьянском, Лешуконском, Приморском и Холмогорском округах, Архангельске, Северодвинске.

По данным Севгидромета, в регионе ожидается снег, местами сильный снег. В отдельных районах метель, гололед. Ветер западной четверти 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с, в Онежском и Приморском районах порывы до 25−28 м/с. Температура ночью и днем минус 1−6 градусов.

энергетика