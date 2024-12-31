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В Благовещенске в пожаре пострадали женщина и два ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Женщина и двое ее малолетних детей пострадали в Благовещенске в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура города Благовещенска организовала проверку по факту пожара, в результате которого пострадали женщина и двое ее малолетних детей. Установлено, что инцидент произошел в одной из квартир многоквартирного дома на Институтской улице. На момент возгорания в квартире находились женщина и ее дети 2024 и 2022 годов рождения. Все трое госпитализированы в состоянии различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным ГУ МЧС России, пожар был ликвидирован вечером 30 декабря на площади 2 кв. м, дознавателями МЧС России проводится доследственная проверка. По одной из версий, причиной пожара стал включенный в розетку кипятильник, оставленный на диване. «Мать и шестимесячный малыш с ожогами доставлены в реанимацию, двухлетний мальчик госпитализирован с отравлением продуктами горения», — добавили в МЧС.

Прокуратура
пожары