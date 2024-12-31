В Благовещенске в пожаре пострадали женщина и два ребенка

«Прокуратура города Благовещенска организовала проверку по факту пожара, в результате которого пострадали женщина и двое ее малолетних детей. Установлено, что инцидент произошел в одной из квартир многоквартирного дома на Институтской улице. На момент возгорания в квартире находились женщина и ее дети 2024 и 2022 годов рождения. Все трое госпитализированы в состоянии различной степени тяжести», — говорится в сообщении.