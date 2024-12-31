Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алтайском крае на пожаре пострадал ребенок

БАРНАУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Ребенок 2021 года рождения пострадал в Бийске Алтайского края. Его доставили в детскую больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«На пожаре спасены 9 человек. Травмирован ребенок 2021 года рождения, он получил отравление продуктами горения (доставлен в детскую горбольницу)», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома. Пожар ликвидирован специалистами МЧС России на площади около 10 кв. м (горели вещи и мебель в комнате).

В работе на месте происшествия были задействованы 23 человека личного состава, в условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитников. Предварительная причина происшествия — неосторожность при курении.

пожары
МЧС