В Алтайском крае на пожаре пострадал ребенок

«На пожаре спасены 9 человек. Травмирован ребенок 2021 года рождения, он получил отравление продуктами горения (доставлен в детскую горбольницу)», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома. Пожар ликвидирован специалистами МЧС России на площади около 10 кв. м (горели вещи и мебель в комнате).
В работе на месте происшествия были задействованы 23 человека личного состава, в условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитников. Предварительная причина происшествия — неосторожность при курении.