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С побережья Кубани собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

КАЗАНЬ, 31 декабря, ФедералПресс. С начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 69 615 тонн загрязненного песка и грунта с побережья Кубани, сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Собирают и вывозят загрязненный грунт с 63 километров», — отметили в ведомстве.

Кроме того, обнаружены новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег возле пляжа «Высокий берег» до 22 причала. Также были очищены 7 километров береговой линии в Темрюкском районе.

В Крыму на побережьях работают 76 человек и 38 единиц техники. За прошедшие сутки фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено. С начала работ обследовано, в том числе повторно, 1012 километров берега. В регионе вывезено 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 км берега.

МЧС