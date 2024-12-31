С побережья Кубани собрали почти 70 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

В Крыму на побережьях работают 76 человек и 38 единиц техники. За прошедшие сутки фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено. С начала работ обследовано, в том числе повторно, 1012 километров берега. В регионе вывезено 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 км берега.