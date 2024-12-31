В Челябинске столкнулись две легковушки, погибла девушка-водитель

Авария произошла в десять часов утра около дома № 5а на улице Мастеровой.
— Водитель Toyota Corolla не справилась с управлением, допустила занос автомобиля, после чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Nissan, — прокомментировали в ГАИ.
Сидевший за рулём Nissan 37-летний мужчина получил травмы. Из повреждённой машины ему помогли выбраться сотрудники МЧС.
У Nissan смяло переднюю часть.
По данным ГАИ, погибшая девушка не была пристёгнута ремнём безопасности. На месте аварии работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.