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В Челябинске столкнулись две легковушки, погибла девушка-водитель

Во вторник, 31 декабря, в Курчатовском районе Челябинска столкнулись Nissan и Toyota Corolla. Управлявшая второй легковушкой 23-девушка погибла на месте ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: МЧС по Челябинской области

Авария произошла в десять часов утра около дома № 5а на улице Мастеровой.

— Водитель Toyota Corolla не справилась с управлением, допустила занос автомобиля, после чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Nissan, — прокомментировали в ГАИ.

Сидевший за рулём Nissan 37-летний мужчина получил травмы. Из повреждённой машины ему помогли выбраться сотрудники МЧС.

У Nissan смяло переднюю часть.

По данным ГАИ, погибшая девушка не была пристёгнута ремнём безопасности. На месте аварии работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.