В Ингушетии задержали мужчину, укравшего деньги на операцию онкобольному ребенку

Ранее, 26 декабря, в Мурино Ленинградской области похитили человека за долг в 50 тыс. рублей. По его словам, 19-летний молодой человек купил в рассрочку телефон у знакомого, но деньги не отдал, из-за чего тот его избил и насильно посадил в машину каршеринга.