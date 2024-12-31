В Ингушетии задержали мужчину, укравшего деньги на операцию онкобольному ребенку

«Разыскиваемый мужчина, укравший деньги, предназначенные для операции онкологически больному ребенку, установлен и задержан сотрудниками Уголовного Розыска МВД Дагестана», — говорится в публикации.
Из 396 тыс. рублей удалось вернуть только 125 тыс. Остальную часть средств — 271 тыс. рублей — он потратил в ресторанах.
Злоумышленник является жителем дагестанского Буйнакска. Когда полицейские оказались на пороге его квартиры, он выпрыгнул с третьего этажа и убежал, поймав попутку и добравшись Махачкалы. После мужчина на рейсовом автобусе приехал в Краснодар, а задержан был уже в Ингушетии.
Отмечается, что злоумышленник ранее был судим по статье 158 УК РФ (хищение чужого имущества). По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее, 26 декабря, в Мурино Ленинградской области похитили человека за долг в 50 тыс. рублей. По его словам, 19-летний молодой человек купил в рассрочку телефон у знакомого, но деньги не отдал, из-за чего тот его избил и насильно посадил в машину каршеринга.