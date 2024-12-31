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ДТП с перевертышем произошло на подъезде к Волгограду

Автомобилисты сообщают о крупной аварии, которая произошла сегодня, 31 декабря, в районе поселка Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области, передает V102.RU.

По предварительной информации, на трассе произошло два разных ДТП с фурой и кроссовером, который от удара перевернулся. Данных о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия находятся экипажи Госавтоинспекции.

Информация уточняется.