ДТП с перевертышем произошло на подъезде к Волгограду

По предварительной информации, на трассе произошло два разных ДТП с фурой и кроссовером, который от удара перевернулся. Данных о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия находятся экипажи Госавтоинспекции.
Информация уточняется.
Автомобилисты сообщают о крупной аварии, которая произошла сегодня, 31 декабря, в районе поселка Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области, передает V102.RU.
По предварительной информации, на трассе произошло два разных ДТП с фурой и кроссовером, который от удара перевернулся. Данных о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия находятся экипажи Госавтоинспекции.
Информация уточняется.