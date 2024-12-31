В Одессе демонтировали памятник Высоцкому

В 1960 году Владимир Высоцкий окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. За годы творческой деятельности он написал около 600 песен и более 100 стихотворений. 16 лет играл на сцене театра на Таганке, за это время вышло 15 спектаклей с его участием, в том числе «Герой нашего времени», «Антимиры», «Пугачев», «Вишневый сад» и «Гамлет». Параллельно Высоцкий снимался в кино, в его фильмографии более 30 проектов.