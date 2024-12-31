Пострадавших в авиакатастрофе под Актау троих россиян выписали из больниц

«В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, — в состоянии средней тяжести», — уточнили в ведомстве.
Все пациенты получают необходимое лечение, заверили в Минздраве.
Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Минтранс Азербайджана назвал предварительной причиной катастрофы вмешательство извне. После случившегося возбудили уголовное дело.
Согласно списку авиакомпании, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего на месте крушения борта было найдено 38 тел. Из экипажа остались живы три человека. В авиакатастрофе погибли семь россиян, девять граждан РФ выжили. Позже спецборт МЧС РФ доставил их в Москву.