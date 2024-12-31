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Пострадавших в авиакатастрофе под Актау троих россиян выписали из больниц

Трое россиян, пострадавших в крушении азербайджанского самолета под Актау, выписаны из больниц. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Источник: Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

«В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, — в состоянии средней тяжести», — уточнили в ведомстве.

Все пациенты получают необходимое лечение, заверили в Минздраве.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Минтранс Азербайджана назвал предварительной причиной катастрофы вмешательство извне. После случившегося возбудили уголовное дело.

Согласно списку авиакомпании, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего на месте крушения борта было найдено 38 тел. Из экипажа остались живы три человека. В авиакатастрофе погибли семь россиян, девять граждан РФ выжили. Позже спецборт МЧС РФ доставил их в Москву.