В садовом доме под Набережными Челнами при пожаре погиб пенсионер

В ноябре в Тукаевском районе произошел схожий случай. В СНТ «Искра» произошел пожар в садовом доме, на месте которого было обнаружено тело 65-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стал оставленный на ночь обогреватель.