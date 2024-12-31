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В Оренбургской области в ДТП погибли четыре человека

ОРЕНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Легковая машина и грузовой автомобиль-эвакуатор столкнулись на трассе М-5 в районе села Тупиковка Бузулукского района Оренбургской области. В результате ДТП четыре человека погибли, пострадал ребенок, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Александр Ситников.

Источник: РИА "Новости"

«В легковом автомобиле находились пять человек: трое мужчин, женщина и ребенок. В грузовом автомобиле — один человек, мужчина. В результате ДТП погибли четыре человека, взрослые, все они находились в легковом автомобиле. Ребенок пострадал», — отметил Ситников.