В Оренбургской области в ДТП погибли четыре человека

«В легковом автомобиле находились пять человек: трое мужчин, женщина и ребенок. В грузовом автомобиле — один человек, мужчина. В результате ДТП погибли четыре человека, взрослые, все они находились в легковом автомобиле. Ребенок пострадал», — отметил Ситников.