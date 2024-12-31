Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инспекторы ДПС спасли иномарку из снежного плена в Волжском районе

Водителя застрявшего в снегу автомобиля спасли самарские полицейские.

В Волжском районе сотрудники Госавтоинспекции на своем маршруте патрулирования около пос. Рощинский увидели застрявшую в снежном сугробе иномарку.

Водитель Toyota Corolla торопился к семье и решил срезать дорогу, но в итоге увяз в снегу на объездной дороге. Самостоятельно выбраться из глубокого снега авто не могло. И наверняка «куковать» в сугробе неудачливому водителю пришлось бы долго, но на его счастье мимо проезжала патрульная машина.

Инспекторы выдернули автомобиль из сугроба, и водитель смог проследовать домой к праздничному новогоднему столу.