Инспекторы ДПС спасли иномарку из снежного плена в Волжском районе

Водитель Toyota Corolla торопился к семье и решил срезать дорогу, но в итоге увяз в снегу на объездной дороге. Самостоятельно выбраться из глубокого снега авто не могло. И наверняка «куковать» в сугробе неудачливому водителю пришлось бы долго, но на его счастье мимо проезжала патрульная машина.