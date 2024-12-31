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В Крыму вывезли свыше 200 тонн песка с мазутом

На полуострове устраняют последствия крушения танкеров в Керченском проливе.

Источник: эколог Жора Каваносян/Tg

В Крыму убирают прибережную зону, загрязненную мазутом с потерпевших крушение танкеров-нефтевозов.

«Собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 44 километров береговой линии», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым об итогах работы с середины декабря, когда произошел инцидент.

Всего спасатели обследовали 1 012 километров береговой линии.

Также в чрезвычайном ведомстве отметили:

«Фактов обнаружения нефтепродуктов за сутки не выявлено».

Экологическая беда нанесла огромный урон экологии: пострадали пляжи, обитатели морских глубин и водоплавающие.

Парк львов «Тайган» в настоящее время принимает на реабилитацию бакланов, лебедей и уток, которые выжили, измазав оперение в нефтепродуктах. Птицам придется жить в зоопарке до самой весны, пока у них не вырастут новые перья.