В Крыму вывезли свыше 200 тонн песка с мазутом

В Крыму убирают прибережную зону, загрязненную мазутом с потерпевших крушение танкеров-нефтевозов.
«Собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 44 километров береговой линии», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым об итогах работы с середины декабря, когда произошел инцидент.
Всего спасатели обследовали 1 012 километров береговой линии.
Также в чрезвычайном ведомстве отметили:
«Фактов обнаружения нефтепродуктов за сутки не выявлено».
Экологическая беда нанесла огромный урон экологии: пострадали пляжи, обитатели морских глубин и водоплавающие.
Парк львов «Тайган» в настоящее время принимает на реабилитацию бакланов, лебедей и уток, которые выжили, измазав оперение в нефтепродуктах. Птицам придется жить в зоопарке до самой весны, пока у них не вырастут новые перья.