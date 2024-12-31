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Москвичка перевела 280 тыс. рублей за билет на «Щелкунчика» мошеннику

Аферист обманул жительницу Москвы, которая хотела купить билет на новогодний балет.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

Жительницу Москвы обманули при покупке билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Женщина нашла продавца в Telegram и перевела ему 280 000 рублей.

Когда нужно было передать личные данные для билетов, продавец резко пропал и больше не появлялся. Об этом сообщает Baza.

Ксения Г. поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

В этом году из-за огромного ажиотажа руководство Большого театра приняло решение реализовывать билеты на «Щелкунчика» только на официальном сайте.

Ранее стало известно, что легендарный балет покажут в кинотеатрах Белоруссии, Армении и ОАЭ.