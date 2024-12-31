Москвичка перевела 280 тыс. рублей за билет на «Щелкунчика» мошеннику

Жительницу Москвы обманули при покупке билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Женщина нашла продавца в Telegram и перевела ему 280 000 рублей.
Когда нужно было передать личные данные для билетов, продавец резко пропал и больше не появлялся. Об этом сообщает Baza.
Ксения Г. поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
В этом году из-за огромного ажиотажа руководство Большого театра приняло решение реализовывать билеты на «Щелкунчика» только на официальном сайте.
Ранее стало известно, что легендарный балет покажут в кинотеатрах Белоруссии, Армении и ОАЭ.