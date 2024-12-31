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Выжившего в ДТП водителя насмерть сбила другая машина в Акмолинской области

В Акмолинской области мужчину, слетевшего на своем авто в кювет, насмерть сбила другая машина, водитель которой также не справился с управлением, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла 30 декабря на 1186 км автодороги Екатеренбург — Алматы, около села Акмешит. По предварительным данным, водитель автомашины марки «ГАЗель», не справившись с рулевым управлением, слетел в кювет. После чего он и его пассажир вышли осматривать машину.

«В этот же момент вслед за ним водитель автомобиля Toyota Estima, следовавший в этом же направлении, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и совершил наезд на 53-летнего водителя автомобиля “ГАЗель”, — рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Кроме того, троих пассажиров легковушки увезли в карете скорой помощи в больницу. По данному факту полицейскими начато досудебное производство по ч.3 ст. 345 УК РК.