Выжившего в ДТП водителя насмерть сбила другая машина в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла 30 декабря на 1186 км автодороги Екатеренбург — Алматы, около села Акмешит. По предварительным данным, водитель автомашины марки «ГАЗель», не справившись с рулевым управлением, слетел в кювет. После чего он и его пассажир вышли осматривать машину.
«В этот же момент вслед за ним водитель автомобиля Toyota Estima, следовавший в этом же направлении, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и совершил наезд на 53-летнего водителя автомобиля “ГАЗель”, — рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.
От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Кроме того, троих пассажиров легковушки увезли в карете скорой помощи в больницу. По данному факту полицейскими начато досудебное производство по ч.3 ст. 345 УК РК.