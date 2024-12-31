Выжившего в ДТП водителя насмерть сбила другая машина в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла 30 декабря на 1186 км автодороги Екатеренбург — Алматы, около села Акмешит. По предварительным данным, водитель автомашины марки «ГАЗель», не справившись с рулевым управлением, слетел в кювет. После чего он и его пассажир вышли осматривать машину.