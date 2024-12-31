В Октябрьском неизвестный устроил поджог в МКД: одна из жительниц в реанимации

ЧП произошло в жилом дома по улице Пугачева. Согласно предварительным данным, неизвестный устроил поджог в общем коридоре на третьем этаже. Прибывшие пожарные МЧС ликвидировали горение на площади семи квадратных метров и спасли 49-летнюю женщину. К сожалению, она успела надышаться едким дымом, ее экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.