В Октябрьском неизвестный устроил поджог в МКД: одна из жительниц в реанимации

Сегодня утром, 31 декабря, в башкирском городе Октябрьский во время пожара серьезно пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского отделения МЧС.
ЧП произошло в жилом дома по улице Пугачева. Согласно предварительным данным, неизвестный устроил поджог в общем коридоре на третьем этаже. Прибывшие пожарные МЧС ликвидировали горение на площади семи квадратных метров и спасли 49-летнюю женщину. К сожалению, она успела надышаться едким дымом, ее экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Также специалисты спасли двоих детей и двоих взрослых. Самостоятельно эвакуировались из здания 30 человек.
Причина пожара в настоящее время устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
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