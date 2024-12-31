Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Октябрьском неизвестный устроил поджог в МКД: одна из жительниц в реанимации

Жительница Башкирии из-за поджога в жилом доме попала в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 31 декабря, в башкирском городе Октябрьский во время пожара серьезно пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского отделения МЧС.

ЧП произошло в жилом дома по улице Пугачева. Согласно предварительным данным, неизвестный устроил поджог в общем коридоре на третьем этаже. Прибывшие пожарные МЧС ликвидировали горение на площади семи квадратных метров и спасли 49-летнюю женщину. К сожалению, она успела надышаться едким дымом, ее экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Также специалисты спасли двоих детей и двоих взрослых. Самостоятельно эвакуировались из здания 30 человек.

Причина пожара в настоящее время устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.