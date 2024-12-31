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В Нижегородской области в ДТП пострадали шесть человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Автомобили Volkswagen и Chery столкнулись в Краснобаковском районе Нижегородской области. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло около 10:30 мск на 175-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров. «По предварительной информации, водитель автомобиля “Черри” 1977 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Фольксваген” под управлением водителя — женщины 1985 года рождения. В медицинское учреждение доставлены шестеро пострадавших, в том числе двое детей», — отмечается в сообщении.