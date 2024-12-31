В Нижегородской области в ДТП пострадали шесть человек

ДТП произошло около 10:30 мск на 175-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров. «По предварительной информации, водитель автомобиля “Черри” 1977 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Фольксваген” под управлением водителя — женщины 1985 года рождения. В медицинское учреждение доставлены шестеро пострадавших, в том числе двое детей», — отмечается в сообщении.