Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет

Отмечается, что работы по ликвидации последствий кораблекрушения в Керченском проливе продолжаются и в новогодние праздники.
«В настоящий момент все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск. Её смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров», — говорится в сообщении.
С момента аварии танкеров «Волгонефть» обследовано 586 квадратных километров, очищено 29,5 тысячи квадратных километра, подчеркнули в минтрансе. За последние сутки новых загрязнений не обнаружено. Специалисты осуществляют круглосуточный экологический мониторинг.
«Обследование затонувших частей танкеров. Погода на море позволила продолжить работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов», — добавили в ведомстве.