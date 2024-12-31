Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет

«В настоящий момент все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск. Её смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров», — говорится в сообщении.