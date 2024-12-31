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Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе нет

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Обследования затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе показывают, что утечки мазута нет, сообщили в министерстве транспорта России.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что работы по ликвидации последствий кораблекрушения в Керченском проливе продолжаются и в новогодние праздники.

«В настоящий момент все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск. Её смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров», — говорится в сообщении.

С момента аварии танкеров «Волгонефть» обследовано 586 квадратных километров, очищено 29,5 тысячи квадратных километра, подчеркнули в минтрансе. За последние сутки новых загрязнений не обнаружено. Специалисты осуществляют круглосуточный экологический мониторинг.

«Обследование затонувших частей танкеров. Погода на море позволила продолжить работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов», — добавили в ведомстве.

экология