На Алтае составили протокол на катавшего детей на привязанных к автомобилю тюбингах

«В течение суток полицейские нашли мужчину и привлекли к ответственности. Составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (транспортировка людей вне кабины)», — написала Волк.
Накануне она сообщила, что полицейские в Алтайском крае выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Егорьевском районе и попавшего на видео. На нем запечатлено, как водитель внедорожника катает двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю, тем самым подвергая опасности их жизни и здоровье.