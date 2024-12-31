На Алтае составили протокол на катавшего детей на привязанных к автомобилю тюбингах

Накануне она сообщила, что полицейские в Алтайском крае выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Егорьевском районе и попавшего на видео. На нем запечатлено, как водитель внедорожника катает двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю, тем самым подвергая опасности их жизни и здоровье.