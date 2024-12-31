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На Алтае составили протокол на катавшего детей на привязанных к автомобилю тюбингах

БАРНАУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Протокол об административном правонарушении составили на жителя Егорьевского района Алтайского края, который катал детей на тюбингах, привязанных к автомашине. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток полицейские нашли мужчину и привлекли к ответственности. Составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (транспортировка людей вне кабины)», — написала Волк.

Накануне она сообщила, что полицейские в Алтайском крае выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Егорьевском районе и попавшего на видео. На нем запечатлено, как водитель внедорожника катает двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю, тем самым подвергая опасности их жизни и здоровье.