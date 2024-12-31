Мошенники начали использовать «новогодние» схемы для обмана россиян

Специалисты предупреждают о четырех самых распространенных «праздничных» методах, на которые стоит обратить внимание.
Первая схема связана с фальшивыми уведомлениями о выплатах. Мошенники под видом социальных бонусов или новогодних выплат предлагают гражданам установить «официальное приложение», которое на самом деле является вредоносным. После его установки злоумышленники получают доступ к личным данным и информации на телефоне.
Следующая схема касается поддельных распродаж и скидок. Злоумышленники создают фальшивые сайты и приложения с заманчивыми предложениями от известных компаний, которые предлагают большую скидку на товары. Однако, после перехода по ссылке, пользователи скачивают вредоносное ПО, которое собирает персональные данные, включая номера карт и пароли.
Третья схема представляет собой новогодние открытки или видео, которые рассылаются через мессенджеры. При переходе по ссылке устанавливается шпионское ПО, которое предоставляет доступ к телефону жертвы.
Последняя схема касается фейковых новогодних приложений. Они предлагают праздничные обои или новогодние чек-листы, но в реальности дают мошенникам возможность получить доступ к камере, микрофону и данным банковских приложений.
Эксперты настоятельно рекомендуют быть осторожными при скачивании приложений и переходах по ссылкам, а также внимательно проверять источники сообщений и уведомлений.