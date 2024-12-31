Мошенники начали использовать «новогодние» схемы для обмана россиян

Первая схема связана с фальшивыми уведомлениями о выплатах. Мошенники под видом социальных бонусов или новогодних выплат предлагают гражданам установить «официальное приложение», которое на самом деле является вредоносным. После его установки злоумышленники получают доступ к личным данным и информации на телефоне.