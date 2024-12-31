Жители 30 садовых домов под Уфой остались без электричества прямо накануне Нового года

Кроме того, выяснилось, что у потребителей нет договора на обслуживание электросетей, и оно осуществляется за счет собственных средств, а резервных денег на ремонт нет. В администрации Демского района провели заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором специалисты обсудили вопрос восстановления энергоснабжения.