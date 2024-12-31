Жители 30 садовых домов под Уфой остались без электричества прямо накануне Нового года

Сегодня ночью, 31 декабря, под Уфой жители садовых домов остались без электричества. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Из-за пожара на трансформаторной подстанции в садовом некоммерческом товариществе «Виктория» электроснабжения лишились 30 садовых домов, в которых проживает 68 человек, 18 из которых — дети, двое — маломобильные граждане.
Городское Управление гражданской защиты организовало вместе с «Энергетической сбытовой компанией Башкортостана» работу дизельного генератора мощностью сто киловатт. Также был подготовлен пункт временного размещения. Сотрудники МЧС, УГЗ и председатель СНТ провели подворовой обход, чтобы узнать, кому из граждан необходимо разместиться в ПВР.
Кроме того, выяснилось, что у потребителей нет договора на обслуживание электросетей, и оно осуществляется за счет собственных средств, а резервных денег на ремонт нет. В администрации Демского района провели заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором специалисты обсудили вопрос восстановления энергоснабжения.
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