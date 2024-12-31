На девятилетнюю девочку упал снег с крыши ТЦ в Нижнем Новгороде

Инцидент, в результате которого девятилетняя девочка получила травмы из-за падения снега с крыши торгового центра, произошел на Южном шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР.
Мать девочки обратилась в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина по этому вопросу.
Несчастный случай произошел в декабре текущего года, и девочке потребовалась медицинская помощь. Однако несмотря на произошедшее, администрация торгового центра до сих пор не приняла мер для устранения нарушений, а виновные лица не были привлечены к ответственности.
В связи с этим организована проверка по данному обращению. Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе проверки и ее результатах.