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На девятилетнюю девочку упал снег с крыши ТЦ в Нижнем Новгороде

Администрация торгового центра не приняла никаких мер для устранения нарушений.

Инцидент, в результате которого девятилетняя девочка получила травмы из-за падения снега с крыши торгового центра, произошел на Южном шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР.

Мать девочки обратилась в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина по этому вопросу.

Несчастный случай произошел в декабре текущего года, и девочке потребовалась медицинская помощь. Однако несмотря на произошедшее, администрация торгового центра до сих пор не приняла мер для устранения нарушений, а виновные лица не были привлечены к ответственности.

В связи с этим организована проверка по данному обращению. Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе проверки и ее результатах.

несчастный случай