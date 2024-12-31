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Астанчанин 10 лет получал пенсию одновременно в Казахстане и России

Житель Астаны, имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Источник: Baigenews

В соответствии с Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, при переселении пенсионера в пределах государств-участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера.

— Таким образом, пенсионные выплаты не могут быть назначены одновременно в двух государствах — участниках Соглашения. По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге, — говорится в сообщении.